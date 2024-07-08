В Норвегии мужчина бросил коктейли Молотова в королевский дворец, его задержали

Полиция Норвегии в понедельник, 8 июля, задержала мужчину в возрасте за 50 лет, который бросил два коктейля Молотова в здание Королевского дворца в Осло.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Инцидент произошел в понедельник после обеда. Норвежская полиция получила сообщение о том, что мужчина бросил две самодельные бомбы в дверь в задней части замка.

Правоохранители быстро прибыли на место происшествия, потушили пожар и задержали мужчину.

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ФОТО: VG

По словам представителя полиции Оле Магнуса Даниэльсена, задержанный является гражданином Беларуси и находится в розыске в Нидерландах. Полиция работает над тем, чтобы выяснить, почему мужчина находится в Норвегии и чем руководствовался, когда бросил коктейли Молотова во дворец.

"Когда его арестовали, он имел при себе несколько бутылок с жидкостью. Теперь их анализом займутся полицейские взрывотехники", – добавил следователь полиции Норвегии Андерс Рённинг.

По данным NRK, во время инцидента в Королевском дворце находился член норвежской монаршей семьи, но неизвестно, кто именно.

После инцидента Королевский дворец Норвегии временно закрылся для посетителей и приостановил экскурсии, но пообещал возобновить их как можно быстрее.

В прошлом месяце в Бухаресте задержали иностранца, который бросил в посольство Израиля бутылку с зажигательной смесью, что вызвало небольшой пожар.