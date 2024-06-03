У столиці Румунії затримали чоловіка, який кинув коктейль Молотова в посольство Ізраїлю

У понеділок у столиці Румунії Бухаресті був затриманий іноземний громадянин, який кинув у посольство Ізраїлю пляшку із запальною сумішшю, що спричинило невелику пожежу.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

34-річний чоловік був затриманий співробітниками антитерористичного департаменту Румунської розвідувальної служби ще до прибуття на місце події поліції.

Як зазначили правоохоронці, чоловік також намагався підпалити себе.

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За даними ЗМІ, підозрюваний – громадянин Сирії. У поліції заявили, що інцидент був мотивований особистими мотивами, а не міжнародним контекстом війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Посольство Ізраїлю підтвердило інцидент в офіційній заяві, зазначивши, що коли співробітники служби безпеки підійшли до підозрюваного, "він дістав коктейль Молотова, підпалив його і кинув у бік вхідних дверей у вестибюль будівлі".

Посол Ізраїлю в Румунії Реувен Азар засудив інцидент у відеозверненні, наголосивши, що "тероризм не знає кордонів" і назвавши підозрюваного "жорстоким екстремістом".

Раніше у Швеції вирішили посилити охорону будівель, які належать Ізраїлю або єврейській громаді країни, після повідомлень про стрілянину неподалік ізраїльського посольства та спроби нападу на нього.

Наприкінці січня на територію диппредставництва кинули гострий небезпечний предмет, поліція розслідує цей інцидент як імовірний терористичний злочин.

З моменту нападу терористів ХАМАС на Ізраїль до кінця 2023 року у Швеції зареєстрували понад 100 злочинів на ґрунті антисемітської ненависті – що в п'ять разів більше, ніж за той самий період роком раніше.