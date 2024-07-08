Вибух у притулку для біженців біля Гамбурга: є загиблий і поранені

У будівлі для розміщення біженців у німецькому місті Бухгольц-ін-дер-Нордхайде, що на південь від Гамбурга, в понеділок 8 липня пролунав вибух, який спричинив пожежу і загибель щонайменше однієї людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Правоохоронців із сусіднього міста Харбург викликали до будівлі близько полудня в понеділок після повідомлення про можливу пожежну небезпеку. Прибувши на місце, вони "відчули запах бензину".

"У будівлі пролунав раптовий вибух. У результаті об'єкт повністю загорівся", – додали в поліції. Постраждалим надали допомогу на місці або відправили до лікарень.

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Фото: DPA

За останніми даними поліції Харбурга, поранення отримали 20 людей, серед них – правоохоронці, які першими прибули на місце події, та один із двох працівників притулку. В одного потерпілого серйозні травми.

Також під час рятувальної операції в будівлі знайшли тіло жінки.

Фото: DPA

У поліції додали, що "детальний збір доказів і розслідування причин пожежі" розпочнеться якнайшвидше після ліквідації пожежі та її наслідків.

У березні, нагадаємо, пожежа спалахувала в одному з найбільших центрів розміщення біженців у Німеччині, що на території колишнього аеропорту Берлін-Тегель.