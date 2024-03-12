У Берліні спалахнула пожежа в центрі біженців, де живуть і українці

В одному з найбільших центрів розміщення біженців у Німеччині, що на території колишнього аеропорту Берлін-Тегель, вдень 12 березня спалахнула пожежа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

На момент пожежі в центрі Берлін-Тегель, розрахованому на 7000 біженців, перебували близько 4500 біженців.

Вогонь охопив один із великих наметів площею 1000 квадратних метрів, де були облаштовані місця для 300 шукачів притулку. На місце пожежі виїхали 100 пожежників Берліна. Пізніше пожежна служба столиці ФРН повідомила, що намет згорів повністю.

ФОТО: RBB

"На щастя, на даний момент ніхто не постраждав", – додали в екстрених службах й запевнили, що для біженців знайшли альтернативні варіанти розміщення.

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв повідомив, що вже говорив із федеральною міністеркою внутрішніх справ Ненсі Фезер стосовно пожежі й очікує на результати розслідування та додаткову інформацію.

"Йдеться про великий міжнародний центр мігрантів, мігранти з усього світу, значна частина – українці. Тож зʼясовуємо подальші деталі", – написав дипломат у Facebook.

Минулого року Сенат Берліна розпорядився продовжити роботу центру прийому біженців з України у колишньому аеропорту "Тегель" після кінця 2023 року.