Взрыв в приюте для беженцев возле Гамбурга: есть погибший и раненые

В здании для размещения беженцев в немецком городе Бухгольц-ин-дер-Нордхайде, что к югу от Гамбурга, в понедельник 8 июля прогремел взрыв, который вызвал пожар и гибель по меньшей мере одного человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Правоохранителей из соседнего города Харбург вызвали в здание около полудня в понедельник после сообщения о возможной пожарной опасности. Прибыв на место, они "почувствовали запах бензина".

"В здании раздался внезапный взрыв. В результате объект полностью загорелся", – добавили в полиции. Пострадавшим оказали помощь на месте или отправили в больницы.

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ФОТО: DPA

По последним данным полиции Харбурга, ранения получили 20 человек, среди них – правоохранители, которые первыми прибыли на место происшествия, и один из двух работников приюта. У одного пострадавшего серьезные травмы.

Также во время спасательной операции в здании нашли тело женщины.

ФОТО: DPA

В полиции добавили, что "детальный сбор доказательств и расследование причин пожара" начнется как можно быстрее после ликвидации пожара и его последствий.

В марте, напомним, пожар вспыхивал в одном из крупнейших центров размещения беженцев в Германии, что на территории бывшего аэропорта Берлин-Тегель.