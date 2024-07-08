Стефанчук закликав Захід зняти будь-які обмеження на удари по РФ після атаки на "Охматдит"

США і західні країни мають зняти будь-які обмеження на удари західною зброєю по територію РФ та забезпечити безперебійні поставки зброї та боєприпасів.

Про це заявив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук під час брифінгу "Війна, демократія та парламент: Україна 2024" в Ukraine House у Вашингтоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Емоційно коментуючи останню масовану ракетну атаку РФ на Україну, зокрема, на дитячу лікарню "Охматдит" та пологовий будинок. Він показав світлину з чергами автомобілів з допомогою, яку кияни везли до постраждалої лікарні.

"Цей урок солідарності мають засвоїти і наші партнери. Потрібно, щоб на кордоні України стояли такі черги автомобілів з допомогою і зброєю, яка прибувала б вчасно", – наголосив Стефанчук.

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За його словами, Україна передусім хоче мати гарантоване їй статутом ООН право на захист і використовувати його повною мірою.

"Необхідно зняти обмеження на удари по території Російської Федерації західною зброєю, потрібні стабільні і прогнозовані поставки зброї, боєприпасі, потрібні F-16, навчання пілотів , боєприпаси для цих літаків", – наголосив спікер.

Він наголосив, що тільки можливість бити по 25 аеропортах, з яких піднімаються військові літаки РФ, щоб запускати керовані авіабомби по Україні.

Також, за його словами, остання російська атака має стати уроком для тих, хто намагається схиляти Україну до переговорів з Росією.

"Це приклад того як нам треба сприймати мантри про те, що Росія хоче миру. Ось це мир по-російськи", – заявив Стефанчук.

Масштабні російські авіаудари сьогодні вранці призвели до загибелі щонайменше 33 і поранення 140 людей у Києві та Дніпропетровській області.

У США та Євросоюзі закликали розслідувати удар по "Охматдиту" як воєнний злочин.