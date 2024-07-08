США виступають за розслідування удару по "Охматдиту" як воєнного злочину РФ

Удари Росії по медичних об’єктах в Україні відбуваються вже не вперше, а обстріл "Охматдиту" підкреслює необхідність розслідування цих дій.

Про це заявив директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У Білому домі, де вже відреагували на російський удар по "Охматдиту", засудивши його – вважають, що цей злочин російських військ заслуговує також на окреме розслідування.

"Це жахливо, це не може бути обґрунтовано, і звісно це має бути розслідувано", – наголосив дипломат.

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"Атака на пологовий будинок, а також на дитячу лікарню – на жаль те, що відбувається не вперше під час війни", – додав Карпентер, ще раз підкресливши, що потрібні подальші дії після цього злочину росіян. "Я розраховую, що цей удар є таким, що потребуватиме глибшого вивчення, розслідування", – сказав він.

Зауважимо, що обстріл цивільної інфраструктури є воєнним злочином. Щодо нападів на медичні установ є окрема заборона за міжнародним гуманітарним правом.

Нагадаємо, у Білому домі засудили останню масовану російську ракетну атаку на Україну, зокрема, на "Охматдит", і висловили очікування, що на саміті НАТО будуть оголошені кроки, які дозволять попередити подібні атаки.

Перед цим міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованого ракетного обстрілу українських міст укотре закликав союзників України прискорити постачання Києву засобів протиповітряної оборони.

А міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на тлі російської атаки на "Охматдит" розкритикував "корисних ідіотів", які "марять" про мир з Росією.