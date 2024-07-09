Польща запропонує розширити "військові трубопроводи" НАТО на свою територію

На саміті НАТО у Вашингтоні Польща планує подати запит на фінансування для розширення мережі трубопроводів Альянсу, що використовуються у військових цілях, на свою територію.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо RMF FM.

Польський запит стосується Центральноєвропейської трубопровідної системи (CEPS) Альянсу, яка забезпечує армії доступ до поставок палива у разі ескалації конфлікту.

Мережа трубопроводів, яку НАТО побудував ще за часів холодної війни, з'єднує нафтопереробні заводи, порти та аеропорти Франції, Німеччини та країн Бенілюксу. Вони мали швидко розподіляти паливо для літаків, танків і військових кораблів у разі зіткнення Заходу з Радянським Союзом.

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Зараз мережа закінчується на західнонімецькому кордоні, позаяк створювалась в умовах Холодної війни (тоді Східна Німеччина входила до радянського блоку). Нині Варшава пропонує розширити їх до східного кордону НАТО.

За даними RMF FM, Польща пропонує спочатку підвести трубопроводи до польських кордонів, а потім прокласти з одного боку до Сувалок, а з іншого – до Жешува. Польська сторона оцінює вартість будівництва в "кілька мільярдів злотих".

На саміті НАТО Польща хоче, аби будівництво фінансував весь Альянс, а кошти почали надходити до кінця року.

На початку року, нагадаємо, представники Нідерландів, Німеччини й Польщі підписали угоду, спрямовану на скорочення бюрократичних перепон для швидкого переміщення військ і озброєнь з Північного моря до східного флангу НАТО.

Нещодавно до неї приєдналась Франція.