Польша предложит расширить "военные трубопроводы" НАТО на свою территорию

На саммите НАТО в Вашингтоне Польша планирует подать запрос на финансирование для расширения сети трубопроводов Альянса, используемых в военных целях, на свою территорию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно RMF FM.

Польский запрос касается Центральноевропейской трубопроводной системы (CEPS) Альянса, которая обеспечивает армии доступ к поставкам топлива в случае эскалации конфликта.

Сеть трубопроводов, которую НАТО построил еще во времена холодной войны, соединяет нефтеперерабатывающие заводы, порты и аэропорты Франции, Германии и стран Бенилюкса. Они должны были быстро распределять топливо для самолетов, танков и военных кораблей в случае столкновения Запада с Советским Союзом.

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Сейчас сеть заканчивается на западногерманской границе, поскольку создавалась в условиях Холодной войны (тогда Восточная Германия входила в советский блок). Сейчас Варшава предлагает расширить их до восточной границы НАТО.

По данным RMF FM, Польша предлагает сначала подвести трубопроводы к польским границам, а затем проложить с одной стороны до Сувалок, а с другой – до Жешува. Польская сторона оценивает стоимость строительства в "несколько миллиардов злотых".

На саммите НАТО Польша хочет, чтобы строительство финансировал весь Альянс, а средства начали поступать до конца года.

В начале года, напомним, представители Нидерландов, Германии и Польши подписали соглашение, направленное на сокращение бюрократических преград для быстрого перемещения войск и вооружений из Северного моря к восточному флангу НАТО.

Недавно к нему присоединилась Франция.