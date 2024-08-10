Хорватія планує надати додаткову допомогу для енергосистеми України

Україна і Хорватія обговорили питання зміцнення співпраці між двома країнами у сфері енергетики.

Про це йшлося на зустрічі заступника міністра енергетики України Романа Андарака з послом Хорватії Аніцею Джамич, повідомляє "Європейська правда".

Хорватська сторона підтвердила готовність надавати подальшу підтримку Україні, особливо для підготовки до осінньо-зимового періоду.

"Надане обладнання є першочерговою потребою, особливо у прифронтових регіонах, де ворог знищив значну частину енергетичних потужностей. Підтримка партнерів у розбудові невеликих об’єктів розподіленої генерації для нас надзвичайно важлива", - наголосив заступник міністра енергетики.

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Аніца Джамич заявила, що Хорватія розгляне можливість надання Україні додаткового генерувального обладнання.

Також розглядалася участь Хорватії у Фонді підтримки енергетики України, підтримка сімей енергетиків, які постраждали внаслідок російської агресії, та обмін досвідом у переговорному процесі щодо вступу України до ЄС.

У липні повідомляли, що Туреччина долучиться до допомоги Україні з відновлення енергосектору і нарощуванням потужностей розподіленої генерації.

Перед цим Євросоюз виділив "Укренерго" грант у 100 млн євро, зокрема, на ремонт та відновлення зруйнованого або пошкодженого російськими обстрілами енергообладнання.

Крім того, Естонія вирішила передати Україні безоплатно обладнання з Нарвських електростанцій.