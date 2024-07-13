Уряду Естонії довелось пояснювати, що допомога Україні не спричинить дефіцит електрики

Міністр фінансів Естонії Март Вирклаєв надав пояснення планів держави щодо безоплатної передачі Україні обладнання з Нарвських електростанцій.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це міністр заявив у відповідь на запит опозиційного депутата Рійгікогу Євграфова.

Опозиціонер поцікавився, чому Естонія передає свої потужності іншій державі в ситуації, коли в країні може виникнути дефіцит керованих виробничих потужностей.

Міністр пояснив, що обладнання, яке передається, є частиною колишнього першого енергоблоку Естонської електростанції, виведеного з експлуатації 2020 року.

Реклама:

"Відновлення роботи першого блоку виключається як екологічними обмеженнями ЄС на викиди, так і фізично застарілим і непрацездатним обладнанням. Передача обладнання не вплине на забезпечення надійності постачання", – йдеться у відповіді міністра.

Він уточнив, що Україні планують передати турбінне і генераторне обладнання першого енергоблоку і трансформатор Балтійської електростанції, який уже давно не використовують.

Відповідаючи на запитання, за рахунок яких потужностей планується компенсувати можливий дефіцит електроенергії, міністр зазначив, що дефіциту не виникне.

"За винятком випадків, коли обладнання перебуватиме на позаплановому ремонті через дефекти. Для задоволення очікувань держави достатньо потужностей третього, четвертого, п'ятого, шостого і восьмого блоків Естонської електростанції, а також блоку Аувереської електростанції", – пояснив міністр.

У своєму запиті Євграфов також попросив пояснити, яким чином зелене мислення сумісне з передачею Естонією забруднюючих об'єктів іншій країні в ситуації, коли Естонська держава ухвалила рішення закрити старі сланцеві блоки саме через те, що вони забруднюють навколишнє середовище.

"У ситуації війни ми керуємося запитом українських енергетиків і розуміємо потребу у відновленні знищених потужностей. Обладнання, що передається, – турбіна, генератор і трансформатор – не є обладнанням, яке забруднює навколишнє середовище, а призначені для перетворення теплової енергії в електроенергію. Сланцеві котли передаватися не будуть", – повідомив Вирклаєв.

Нагадаємо, Польща звернулася до Єврокомісії з пропозицією постачати в Україну електроенергію, вироблену з польського вугілля на польських ТЕС, але вона має умови.

Днями Молдова висловила готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну в рамках проекту "газ на електроенергію".