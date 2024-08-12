Парламент Туреччини перерве канікули через ув’язненого опозиційного депутата

Великі національні збори Туреччини в п’ятницю, 16 серпня, проведуть позачергове засідання, аби обговорити депутатський статус ув'язненого опозиційного парламентаря Джана Аталая після того, як найвищий суд країни оголосив позбавлення його мандата недійсним.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Turkish Minute.

Обраний від Робітничої партії Туреччини (TİP), Аталай наразі відбуває 18-річний термін ув'язнення у справі про антиурядові протести 2013 року.

Два рішення турецького Конституційного суду постановили, що права Аталая на безпеку і свободу, а також право брати участь у виборах були порушені.

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Але Верховний апеляційний суд Туреччини не лише залишив у силі вирок політику, але й відмовився виконувати рішення Конституційного суду, а також уперше в історії країни порушив кримінальні справи проти конституційних суддів.

У січні цього року рішення зачитали під час сесії турецького парламенту, що запустило процедуру позбавлення Аталая мандата. Тим не менш, він, перебуваючи у в’язниці, успішно балотувався на парламентських виборах.

Якщо на засіданні в п'ятницю зачитають вирок Конституційного суду, це може, навпаки, ініціювати процедуру поновлення депутатського статусу опозиціонера.

47-річний Джан Аталай є одним із фігурантів справи про масштабні протести проти влади Реджепа Таїпа Ердогана у 2023 році, які розпочалися через план перебудови центру Стамбула і поширилися на інші міста Туреччини.

Уряд Ердогана жорстоко розігнав протести, а потім почав переслідувати їхніх лідерів, зокрема бізнесмена та дисидента Османа Кавалу, звільнення якого вимагав Європейський суд з прав людини.

Більше про останні парламентські вибори в Туреччині – у матеріалі Туреччина обирає опозицію. Що це змінює та чому партія Ердогана програла.