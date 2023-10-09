Правозахисну премію ПАРЄ отримав ув'язнений турецький дисидент Осман Кавала

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) в понеділок присудила 11-ту премію імені Вацлава Гавела з прав людини ув'язненому турецькому правозахиснику, філантропу й активісту Осману Кавалі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради Європи, яке цитує "Європейська правда".

Премію імені Вацлава Гавела в розмірі 60 тисяч євро вручили на спеціальній церемонії в день відкриття осінньої пленарної сесії ПАРЄ у Страсбурзі.

Оскільки Кавала не зміг бути присутній особисто, нагороду прийняла його дружина Айше Бугра, яка також зачитала листа від імені ув’язненого бізнесмена.

За словами Кавали, нагорода нагадала йому слова самого Вацлава Гавела, які він написав дружині Ользі з в'язниці у 1980 році: "Найважливіше – не втрачати надію. Це не означає закрити очі на жахи світу. Насправді тільки той, хто не втратив віри і надії, може бачити жахи світу зі справжньою ясністю".

Осман Кавала протягом багатьох років підтримував громадські організації в Туреччині, а з 2017 року перебуває у в'язниці за підозрою у причетності до протестів у парку Гезі у 2013-му.

У 2019 році Європейський суд з прав людини зобов’язав Туреччину негайно звільнити Кавалу, оскільки ув'язнення порушує його права і має на меті "змусити його замовкнути як правозахисника", а також може зашкодити іншим правозахисникам.

Через відмову Анкари виконати рішення ЄСПЛ Рада Європи ініціювала рідкісну процедуру притягнення до відповідальності проти Туреччини.

Нагадаємо, що серед номінантів на цьогорічну премію імені Вацлава Гавела за роль у захисті прав людини був також український правозахисник Євген Захаров.