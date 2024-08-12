Парламент Турции прервет каникулы из-за заключенного оппозиционного депутата

Великое национальное собрание Турции в пятницу, 16 августа, проведет внеочередное заседание, чтобы обсудить депутатский статус заключенного оппозиционного парламентария Джана Аталая после того, как высший суд страны объявил лишение его мандата недействительным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Turkish Minute.

Избранный от Рабочей партии Турции (TİP), Аталай сейчас отбывает 18-летний срок заключения по делу об антиправительственных протестах 2013 года.

Два решения турецкого Конституционного суда постановили, что права Аталая на безопасность и свободу, а также право участвовать в выборах были нарушены.

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Но Верховный апелляционный суд Турции не только оставил в силе приговор политику, но и отказался выполнять решения Конституционного суда, а также впервые в истории страны возбудил уголовные дела против конституционных судей.

В январе этого года решение зачитали во время сессии турецкого парламента, что запустило процедуру лишения Аталая мандата. Тем не менее, он, находясь в тюрьме, успешно баллотировался на парламентских выборах.

Если на заседании в пятницу зачитают приговор Конституционного суда, это может, наоборот, инициировать процедуру возобновления депутатского статуса оппозиционера.

47-летний Джан Аталай является одним из фигурантов дела о масштабных протестах против власти Реджепа Тайипа Эрдогана в 2023 году, которые начались из-за плана перестройки центра Стамбула и распространились на другие города Турции.

Правительство Эрдогана жестоко разогнало протесты, а затем начало преследовать их лидеров, в частности бизнесмена и диссидента Османа Кавалу, освобождения которого требовал Европейский суд по правам человека.

Больше о последних парламентских выборах в Турции – в материале Турция выбирает оппозицию. Что это меняет и почему партия Эрдогана проиграла.