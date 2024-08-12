ЗМІ: Експрем’єр Британії Джонсон може очолити The Telegraph

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон розглядається як кандидат на посаду головного редактора щоденної газети The Daily Telegraph – одного з провідних видань консервативного спрямування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо Sky News.

За інформацією Sky News, колишній міністр фінансів Британії, консерватор Надім Захаві обговорює можливість придбання The Telegraph та газети The Spectator і призначення Джонсона головредом першої.

Ця тема також нібито порушувалась під час переговорів Захаві з потенційними інвесторами.

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Власність на The Telegraph планувала оформити медіакомпанія IMI, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах, але минулого року угоду заблокував британський парламент. Відтоді доля видання залишається невизначеною.

Джерело, близьке до Джонсона, заявило Sky News, що жодної угоди про його призначення в The Telegraph не було досягнуто, хоча й визнало, що ідея "витала в повітрі".

Експрем’єр Британії працював у The Telegraph кореспондентом у Брюсселі, де став відомим завдяки своєрідній критиці ЄС. Після того він пішов у політику – спершу як мер Лондона, а потім – як депутат Палати громад.

"Він все ще з великою любов'ю ставиться до Telegraph", – сказала Sky News людина, близька до колишнього прем'єр-міністра Британії.

Нині Джонсон пише щотижневі колонки для The Daily Mail.

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