СМИ: Экс-премьер Британии Джонсон может возглавить The Telegraph

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон рассматривается как кандидат на должность главного редактора ежедневной газеты The Daily Telegraph – одного из ведущих изданий консервативного направления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно Sky News.

По информации Sky News, бывший министр финансов Великобритании, консерватор Надим Захави обсуждает возможность приобретения The Telegraph и газеты The Spectator и назначения Джонсона главредом первой.

Эта тема также якобы поднималась во время переговоров Захави с потенциальными инвесторами.

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Собственность на The Telegraph планировала оформить медиакомпания IMI, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, но в прошлом году сделку заблокировал британский парламент. С тех пор судьба издания остается неопределенной.

Источник, близкий к Джонсону, заявил Sky News, что никакого соглашения о его назначении в The Telegraph не было достигнуто, хотя и признал, что идея "витала в воздухе".

Экс-премьер Британии работал в The Telegraph корреспондентом в Брюсселе, где стал известным благодаря своеобразной критике ЕС. После этого он ушел в политику – сначала как мэр Лондона, а затем – как депутат Палаты общин.

"Он все еще с большой любовью относится к Telegraph", – сказал Sky News человек, близкий к бывшему премьер-министру Британии.

Сейчас Джонсон пишет еженедельные колонки для Daily Mail.

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