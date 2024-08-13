У Туреччині арештували жінку, яка розкритикувала Ердогана за блокування Instagram

Турецький суд заарештував жінку, яка у вуличному інтерв'ю в провінції Ізмір на заході країни розкритикувала президента Реджепа Таїпа Ердогана за нещодавню заборону Instagram.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації порталу Turkish Minute.

Під час спілкування із журналістом жінка, яку називають Дільруба Ю., заявила, що блокування Instagram у Туреччині стало результатом широких повноважень Ердогана, який "керує країною так, як йому заманеться".

"Це дуже неправильно. Це світська країна, він не може просто свавільно закрити Instagram. А тим, хто його підтримує, хочу сказати ось що: ви всі дурні, ви не більше ніж бездумні люди з промитими мізками", – додала вона.

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Після цього проти Дільруби почали слідство за звинуваченням у "публічному очорненні частини суспільства". Жінку доставили до ізмірської в'язниці Шакран після того, як суд ухвалив рішення про її арешт.

Арешт викликав критику з боку опозиції та навіть у лавах Ердоганової Партії справедливості та розвитку. Колишній член керівного комітету партії Мукахіт Бірінджі заявив, що правопорушення Дільруби не вимагає її арешту.

Асоціація адвокатів Ізміра також відреагувала на подію в письмовій заяві, де стверджує, що арешт порушує право Дільруби на свободу висловлення поглядів, і закликала уряд покласти край "непропорційним і незаконним рішенням про арешт".

Туреччина заблокувала доступ до Instagram 2 серпня через недотримання "законів і правил" країни та суспільних інтересів. Приводом стало блокування постів зі співчуттям у зв'язку з убивством Ісмаїла Ганії – лідера палестинського бойовика терористичного угруповання ХАМАС.

Минулого тижня Туреччина заявила, що відновила доступ до Instagram після того, як компанія погодилася співпрацювати з турецькою владою.