Туреччина без пояснень заблокувала доступ до Instagram

Туреччина заблокувала доступ до соцмережі Instagram без офіційного пояснення причин.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".

Ще на початку доби у п’ятницю багато турецьких користувачів Instagram почали скаржитись у Twitter (X), що у них не оновлюється новинна стрічка.

Агентство з інформаційних і телекомунікаційних технологій (BTK) опублікувало заяву про те, що Instagram "заблокували на підставі рішення від 02/08/2024", не наводячи інших деталей.

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У середу керівник пресслужби адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун жорстко критикував компанію Meta за те, що в Instagram "перешкоджають людям публікувати слова співчуття" з приводу вбивства в Ірані одного з лідерів ХАМАС Ісмаїла Ганії, який був близьким союзником президента Туреччини Ердогана, і назвав це "явною спробою цензуру".

У турецьких ЗМІ зазначають, що в Instagram зареєстровані понад 50 млн із 85 млн населення країни.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у середу, що Сполучені Штати не причетні до вбивства Ганії в Тегерані і не знали про нього.

Президент США Джо Байден заявив, що вбивство не допоможе у досягненні припинення вогню в секторі Гази.