В Турции арестовали женщину, которая раскритиковала Эрдогана за блокировку Instagram

Турецкий суд арестовал женщину, которая в уличном интервью в провинции Измир на западе страны раскритиковала президента Реджепа Тайипа Эрдогана за недавний запрет Instagram.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации портала Turkish Minute.

Во время общения с журналистом женщина, которую называют Дильруба Ю., заявила, что блокировка Instagram в Турции стала результатом широких полномочий Эрдогана, который "управляет страной так, как ему заблагорассудится".

"Это очень неправильно. Это светская страна, он не может просто произвольно закрыть Instagram. А тем, кто его поддерживает, хочу сказать вот что: вы все глупцы, вы не более чем бездумные люди с промытыми мозгами", – добавила она.

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После этого против Дильрубы начали следствие по обвинению в "публичном очернении части общества". Женщину доставили в измирскую тюрьму Шакран после того, как суд принял решение о ее аресте.

Арест вызвал критику со стороны оппозиции и даже в рядах Эрдогановой Партии справедливости и развития. Бывший член руководящего комитета партии Мукахит Биринджи заявил, что правонарушение Дильрубы не требует ее ареста.

Ассоциация адвокатов Измира также отреагировала на событие в письменном заявлении, где утверждает, что арест нарушает право Дильрубы на свободу выражения взглядов, и призвала правительство положить конец "непропорциональным и незаконным решениям об аресте".

Турция заблокировала доступ к Instagram 2 августа из-за несоблюдения "законов и правил" страны и общественных интересов. Поводом стала блокировка постов с соболезнованиями в связи с убийством Исмаила Гании – лидера палестинского боевика террористической группировки ХАМАС.

На прошлой неделе Турция заявила, что возобновила доступ к Instagram после того, как компания согласилась сотрудничать с турецкими властями.