Масштабна лісова пожежа біля Афін послабилась

У вівторок найсильніша пожежа року в Греції на околицях столиці Афін ослабла завдяки послабленню вітру, що призупинило поширення руйнівного полум'я, яке забрало життя однієї людини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Сотні пожежників за підтримки 10 літаків, що здійснювали водометне бомбардування, боролися з вогнем з неділі, коли він перекинувся з лісу на північні передмістя Афін, підпалюючи будинки і викликаючи паніку в районах, які не бачили такої пожежі так близько до центру вже кілька десятиліть.

"Ситуація покращилася, але все ще трапляються випадкові загоряння. Наразі у нас немає нових фронтів, лише окремі осередки, але ми залишаємося у стані підвищеної готовності", – сказав представник пожежної бригади у вівторок.

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Уряд оголосив про компенсації та заходи допомоги постраждалим від пожежі, яка, за даними Національної обсерваторії Греції, пошкодила близько 10 тисяч гектарів землі.

Заходи, оголошені Міністерством з питань кліматичної кризи та цивільного захисту у вівторок, включають субсидії на оренду житла, трирічне звільнення від сплати податку на нерухомість та фінансову допомогу.

Опозиційні партії звинуватили уряд у тому, що він робить недостатньо для запобігання катастрофі.

За словами свідків, пожежа в понеділок досягла передмістя Врілісія, приблизно в 14 км від центру Афін, де в приміщенні місцевого підприємства була знайдена мертвою 64-річна жінка.

Причина пожежі ще не встановлена.

Очікується, що сильний вітер знову посилиться, і Греція залишатиметься в стані підвищеної пожежної готовності до четверга, при цьому прогнозується температура до 40 градусів за Цельсієм.

Як повідомлялося, окрім допомоги від країн ЄС в рамках механізму цивільного захисту, в афінському міжнародному аеропорту "Елефтеріос Венізелос" у вівторок, 13 серпня, також приземлилися два пожежні літаки та вертоліт, направлені Туреччиною для допомоги в боротьбі з пожежами.

Пожежа почалася в неділю біля озера Марафон, приблизно в 35 км на північний схід від Афін, перекинулася через гору Пенделі і досягла північного передмістя столиці. Вогонь спалив кілька будинків і підприємств у передмістях столиці і в громадах, розташованих поблизу озера, і призвів до низки евакуацій.