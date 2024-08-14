Масштабный лесной пожар возле Афин ослабился

Во вторник самый сильный пожар года в Греции в окрестностях столицы Афин ослабился благодаря снижению скорости ветра, что приостановило распространение разрушительного пламени, которое унесло жизнь одного человека.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Сотни пожарных при поддержке 10 самолетов, сбрасывавших воду, боролись с огнем с воскресенья, когда он перекинулся из леса на северные пригороды Афин, поджигая дома и вызывая панику в районах, которые не видели такого пожара так близко к центру уже несколько десятилетий.

"Ситуация улучшилась, но все еще имеют место случайные возгорания. Сейчас у нас нет новых фронтов, только отдельные очаги, но мы остаемся в состоянии повышенной готовности", – сказал представитель пожарной бригады во вторник.

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Правительство объявило о компенсациях и мерах помощи пострадавшим от пожара, который, по данным Национальной обсерватории Греции, охватил около 10 тысяч гектаров.

Меры, объявленные Министерством по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты во вторник, включают субсидии на аренду жилья, трехлетнее освобождение от уплаты налога на недвижимость и финансовую помощь.

Оппозиционные партии обвинили правительство в том, что оно делает недостаточно для предотвращения катастрофы.

По словам свидетелей, пожар в понедельник достиг пригорода Врилисия, примерно в 14 км от центра Афин, где в помещении местного предприятия была найдена мертвой 64-летняя женщина.

Причина пожара еще не установлена.

Ожидается, что сильный ветер снова усилится, и Греция будет оставаться в состоянии повышенной пожарной готовности до четверга, при этом прогнозируется температура до 40 градусов по Цельсию.

Как сообщалось, помимо помощи от стран ЕС в рамках механизма гражданской защиты, в афинском международном аэропорту "Элефтериос Венизелос" во вторник, 13 августа, также приземлились два пожарных самолета и вертолет, направленные Турцией для помощи в борьбе с пожарами.

Пожар начался в воскресенье у озера Марафон, примерно в 35 км к северо-востоку от Афин, перекинулся через гору Пендели и достиг северного пригорода столицы. Огонь сжег несколько домов и предприятий в пригородах столицы и в общинах, расположенных вблизи озера, что привело к ряду эвакуаций.