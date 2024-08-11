Дим від великої лісової пожежі "поглинув" небо Афін

У неділю у районі села Варнава неподалік від столиці Греції Афін спалахнула лісова пожежа: швидкість її поширення змусила жителів села покинути свої домівки, а афінське небо затягнув дим.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Понад 250 пожежників за підтримки 12 літаків, що скидають воду, і семи гелікоптерів боролися з вогнем, який спалахнув о 15:00 і швидко досяг села. Село Варнава розташоване приблизно за 35 км на північ від Афін.

До вечора над деякими районами столиці нависла густа хмара коричневого диму.

Реклама:

Грецький парламент фото: АР

фото: АР

Влада розіслала попередження про евакуацію до п'яти прилеглих районів.

"Вогонь проник у село протягом 10 хвилин. Вітер був дуже сильний", – розповіла телеканалу Skai TV жителька Варнави, яка втекла з дітьми і собакою.

Представник пожежної бригади Васіліс Ватракогіанніс сказав, що полум'я набуло дуже великих розмірів через штормовий вітер у цьому районі. Полум'я висотою до 25 м поглинало дерева і чагарники.

Сотні лісових пожеж спалахнули по всій Греції цього літа, яка щойно зафіксувала найспекотніші червень і липень після найтеплішої зими.

Як і в інших країнах Середземномор'я, вчені пов'язують їхнє поширення зі все більш спекотною і сухою погодою, спричиненою глобальною зміною клімату.

Ще одна пожежа в лісовому масиві поблизу міста Мегара, на захід від Афін, була локалізована в неділю в другій половині дня, повідомили в пожежній службі.

Кілька інших регіонів Греції перебували в стані підвищеної готовності через пожежну небезпеку в неділю і понеділок.

У суботу міністр з питань кліматичних криз і цивільного захисту Васіліс Кікіліас заявив, що закликав до надзвичайних заходів із залученням армії, поліції і добровольців для боротьби з лісовими пожежами до 15 серпня.

Грецька влада також відправила додаткові сили в четвер на південний острів Крит, пожежники також боролися з лісовою пожежею.

Через пожежу раніше закривали великий прикордонний пункт між Грецією та Північною Македонією.