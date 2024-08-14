Байден вважає, що припинення вогню в Газі може запобігти атаці Ірану на Ізраїль

Президент США Джо Байден заявив, що угода про припинення вогню в Газі може змусити Іран утриматися від атаки на Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Заяву Байдена наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

У американського президента спитали, чи може перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС запобігти іранській атаці.

"Це моє очікування", – сказав у відповідь Байден.

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Очільник Білого дому також додав, що хоча переговори щодо припинення вогню "стають важкими", він "не здасться".

Занепокоєння повномасштабною регіональною війною зросли після нещодавніх цілеспрямованих вбивств ватажків палестинського ісламістського угрупування ХАМАС та ліванської "Хезболли".

У зв’язку з цим Іран і "Хезболла" оголосили, що завдадуть масованих ударів у відповідь по Ізраїлю. Ізраїльські збройні сили вже кілька днів перебувають у стані підвищеної бойової готовності.

У Білому домі припускають, що Іран може здійснити "значну" атаку на Ізраїль вже цього тижня.