Білий дім: Іран може здійснити атаку на Ізраїль цього тижня

У Білому домі припускають, що Іран може здійснити "значну" атаку на Ізраїль вже цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує AFP.

Іран і ліванське угруповання "Хезболла" пообіцяли помститися Ізраїлю за вбивства політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії і командира "Хезболли" Фуада Шукра.

За словами Кірбі, необхідно готуватись до того, що "це може бути значна серія атак".

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"Ми поділяємо ті ж занепокоєння і очікування, що і наші ізраїльські колеги щодо можливих термінів – це може статися вже цього тижня", – додав він.

Раніше в понеділок лідери Британії, Німеччини та Франції попередили Іран, що він понесе відповідальність за будь-яку можливу атаку на Ізраїль, що призведе до подальшої ескалації регіональної напруженості і поставить під загрозу можливість укладення угоди про припинення вогню і звільнення заручників.

Ця заява з’явилась після повідомлень у ЗМІ, що ізраїльська розвідка вважає ймовірною іранську атаку найближчими днями.

Іран попередив, що помститься за вбивство в Тегерані політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії. Вважають, що за цим вбивством стоїть Ізраїль, який мститься за напад ХАМАС 7 жовтня.

Нагадаємо, США, Єгипет і Катар зараз ведуть посередницькі зусилля між Ізраїлем та ХАМАС для досягнення угоди про припинення вогню, застерігаючи від ескалації.