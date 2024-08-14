Байден считает, что прекращение огня в Газе может предотвратить атаку Ирана на Израиль

Президент США Джо Байден заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе может заставить Иран воздержаться от атаки на Израиль в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Заявление Байдена приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

У американского президента спросили, может ли перемирие между Израилем и ХАМАС предотвратить иранскую атаку.

"Это мое ожидание", – сказал в ответ Байден.

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Глава Белого дома также добавил, что хотя переговоры о прекращении огня "становятся трудными", он "не сдастся".

Беспокойство полномасштабной региональной войной выросли после недавних целенаправленных убийств главарей палестинской исламистской группировки ХАМАС и ливанской "Хезболлы".

В связи с этим Иран и "Хезболла" объявили, что нанесут массированные ответные удары по Израилю. Израильские вооруженные силы уже несколько дней находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

В Белом доме предполагают, что Иран может осуществить "значительную" атаку на Израиль уже на этой неделе.