Байден считает, что прекращение огня в Газе может предотвратить атаку Ирана на Израиль
Президент США Джо Байден заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе может заставить Иран воздержаться от атаки на Израиль в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.
Заявление Байдена приводит AFP, сообщает "Европейская правда".
У американского президента спросили, может ли перемирие между Израилем и ХАМАС предотвратить иранскую атаку.
"Это мое ожидание", – сказал в ответ Байден.
Глава Белого дома также добавил, что хотя переговоры о прекращении огня "становятся трудными", он "не сдастся".
Беспокойство полномасштабной региональной войной выросли после недавних целенаправленных убийств главарей палестинской исламистской группировки ХАМАС и ливанской "Хезболлы".
В связи с этим Иран и "Хезболла" объявили, что нанесут массированные ответные удары по Израилю. Израильские вооруженные силы уже несколько дней находятся в состоянии повышенной боевой готовности.
В Белом доме предполагают, что Иран может осуществить "значительную" атаку на Израиль уже на этой неделе.