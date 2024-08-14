Інцидент на авіабазі біля Кельна розслідують як незаконне проникнення

Поліція Кельна заявила, що інцидент на військовій авіабазі на заході Німеччини тепер розглядається як незаконне проникнення після того, як початкові підозри щодо саботажу виявилися безпідставними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала речниця поліції, яку цитує dpa.

За її словами, поліція проводить розслідування після того, як рано в середу на авіабазі Кельн-Ван помітили "сторонню особу", що змусило військових провести пошуки, які виявились безуспішними.

Раніше повідомлялося, що невідома особа могла втрутитися в систему водопостачання казарм.

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Речник ВПС Німеччини заявив, що був зафіксований аномальний рівень води, а також підтвердив, що в паркані на території бази був виявлений отвір, що викликало підозру щодо злому.

Військова поліція, Служба військової контррозвідки (MAD) і Служба державної безпеки беруть участь у розслідуванні.

Раніше у середу опечатали військові казарми біля Кельна через підозру, що диверсанти могли забруднити там водопровідну воду.

Згодом стало відомо, що військово-повітряна база НАТО в німецькому місті Гайленкірхен була закрита через підозру диверсії.