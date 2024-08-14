Инцидент на авиабазе возле Кельна расследуют как незаконное проникновение

Полиция Кельна заявила, что инцидент на военной авиабазе на западе Германии теперь рассматривается как незаконное проникновение после того, как первоначальные подозрения относительно саботажа оказались безосновательными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала пресс-секретарь полиции, которую цитирует dpa.

По ее словам, полиция проводит расследование после того, как рано в среду на авиабазе Кельн-Ван заметили "постороннее лицо", что заставило военных провести поиски, которые оказались безуспешными.

Ранее сообщалось, что неизвестный мог вмешаться в систему водоснабжения казарм.

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Представитель ВВС Германии заявил, что был зафиксирован аномальный уровень воды, а также подтвердил, что в заборе на территории базы было обнаружено отверстие, что вызвало подозрение относительно взлома.

Военная полиция, Служба военной контрразведки (MAD) и Служба государственной безопасности участвуют в расследовании.

Ранее в среду опечатали военные казармы возле Кельна из-за подозрения, что диверсанты могли загрязнить там водопроводную воду.

Вскоре стало известно, что военно-воздушную базу НАТО в немецком городе Гайленкирхен закрыли из-за подозрения диверсии.