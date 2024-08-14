У Німеччині підозрюють диверсію на авіабазі

Військово-повітряна база НАТО в німецькому місті Гайленкірхен була закрита через підозру диверсії.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

За даними газети, знову йдеться про забруднену питну воду – так само, як і в казармах біля Кельна.

Наразі триває розслідування. Є інформація про одного затриманого.

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Казарми мають власну водонасосну станцію, тож небезпеки для мирних жителів немає.

Речник Територіального командування збройних сил Німеччини в Берліні розповів, що через підозру диверсії авіабаза в Гайленкірхені була закрита.

Серед іншого, в Гайленкірхені базуються розвідувальні літаки НАТО.

Раніше у середу опечатали військові казарми біля Кельна через підозру, що диверсанти могли забруднити там водопровідну воду.

Також повідомляли, що в Німеччині за українськими солдатами під час тренувань стежили невідомі безпілотники.

Крім того, цього року двох німецько-російських громадян заарештували за підозрою у підготовці диверсії на американській військовій базі в Баварії.