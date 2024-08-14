Віцепрем’єр Сербії із Лавровим обговорив "знищення російської мови" Україною

Віцепрем'єр-міністр Сербії Александар Вулін у середу, 14 серпня, зустрівся в Москві з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.

Про це повідомили російське МЗС та сербський уряд, пише "Європейська правда".

Як зазначила сербська сторона, на зустрічі Вулін погодився з Лавровим, що "обидві країни зацікавлені в подальшому поліпшенні сербсько-російського стратегічного партнерства".

"Віцепрем’єр Вулін повторив, що пишається тим, що Сербія не є частиною антиросійської істерії та що вона не запровадила санкції проти Російської Федерації", – йдеться в заяві уряду Сербії.

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Російське МЗС окремо підкреслило, як співрозмовники наголосили на необхідності "припинення діяльності київського режиму зі знищення російської мови, освіти, ЗМІ, культури, а також канонічної Української православної церкви".

Вулін і Лавров також обговорили ситуацію на Балканах і співпрацю між Сербією та організацією БРІКС.

Сербський віцепрем’єр перебуває в Москві з багатоденним офіційним візитом – другим із моменту призначення на цю посаду. В інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ Вулін уже встиг поскаржитись на те, як Захід хоче повалити владу Сербії.

Через свої тісні зв'язки з Кремлем Александар Вулін потрапив під санкції США.