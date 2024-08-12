Віцепрем'єр Сербії заявив роспропаганді, що Захід готує Вучичу долю Мілошевича

Віцепрем'єр Сербії Александар Вулін, головний проросійський політик сербського уряду, заявив, що Захід готує для президента Сербії Александара Вучича долю Слободана Мілошевича, який помер в ув'язненні в Гаазі.

Про це Вулін заявив в інтерв'ю "РИА Новости", повідомляє "Європейська правда".

Вулін сказав, що саме у такому контексті треба розглядати нинішні протести в Сербії у зв'язку з планами з видобутку мінералу ядарит, що містить літій.

"МЗС РФ ясно вказало, що ці протести – платформа для початку кольорової революції, яка повинна буде повалити владу. Як ми знаємо, повалення означає не тільки зміну влади, а й фізичну ліквідацію носія влади. Президент Мілошевич після повалення 5 жовтня 2000 року помер у Гаазі, не вийшов на пенсію. Це ж готують і Александару Вучичу", – заявив Вулін.

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Мілошевич очолював Югославію з 1990 до 2000 року. У червні 2001 року Белград видав Мілошевича Гаазькому трибуналу. Політик помер на 65-му році життя від інфаркту міокарда 11 березня 2006 року в тюремній камері.

Нагадаємо, під час однієї з найбільших акцій протесту за останні роки десятки тисяч людей вийшли 10 серпня на вулиці у Белграді проти видобутку літію в Сербії.

Урядовці та підконтрольні державі ЗМІ у Сербії розгорнули масштабну кампанію проти цього мітингу, порівнюючи його з протестами на Майдані в Києві і називаючи початком кольорової революції.

Президент Сербії Александар Вучич звинуватив демонстрантів, які виступили проти проєкту з видобутку літію, в тому, що вони є частиною підтримуваної Заходом гібридної війни проти його уряду.

Напередодні великого протесту Вучич заявив, що російські спецслужби повідомили йому про підготовку в Сербії "масових заворушень і перевороту". Варто зазначити, що очікуваний масштабний протест пройшов мирно.