Вице-премьер-министр Сербии Александар Вулин в среду, 14 августа, встретился в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщили российский МИД и сербское правительство, пишет "Европейская правда".

Как отметила сербская сторона, на встрече Вулин согласился с Лавровым, что "обе страны заинтересованы в дальнейшем улучшении сербско-российского стратегического партнерства".

"Вице-премьер Вулин повторил, что гордится тем, что Сербия не является частью антироссийской истерии и что она не ввела санкции против Российской Федерации", – говорится в заявлении правительства Сербии.

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Российский МИД отдельно подчеркнул, как собеседники отметили необходимость "прекращения деятельности киевского режима по уничтожению русского языка, образования, СМИ, культуры, а также канонической Украинской православной церкви".

Вулин и Лавров также обсудили ситуацию на Балканах и сотрудничество между Сербией и организацией БРИКС.

Сербский вице-премьер находится в Москве с многодневным официальным визитом – вторым с момента назначения на эту должность. В интервью российским пропагандистским СМИ Вулин уже успел пожаловаться на то, как Запад хочет свергнуть власть Сербии.

Из-за своих тесных связей с Кремлем Александар Вулин попал под санкции США.