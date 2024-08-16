У Північному морі знайшли британський військовий корабель часів Першої світової

Шотландська команда з пошуку затонулих кораблів часів Першої світової війни знайшла в Північному морі уламки британського військового корабля, який понад століття вважався зниклим безвісти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

HMS Hawke був уражений торпедою з німецького підводного човна 15 жовтня 1914 року з 594 людьми на борту і затонув за вісім хвилин. Лише 70 членів екіпажу 118-метрового крейсера пережили атаку.

Водолаз Стів Мортимер з дослідницької групи Lost in Waters Deep розповів, як він і його колеги займалися цим дослідженням. Першим джерелом став бортовий журнал командира німецького підводного човна U-9. Він дав уявлення про те, де перебувала U-9, коли вона випустила свою торпеду.

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Крім того, було відомо місцезнаходження інших британських кораблів, коли вони востаннє виходили на радіозв'язок з Hawke. А потім з'явилося повідомлення з британського рибальського судна у 1980-х роках про те, що його сіті зачепилися за "щось" на морському дні в тому ж районі.

Саме туди група Lost in Waters Deep вирушила на пошуки на початку цього тижня. Там нічого не було, але за кілометр від них, на глибині 110 метрів під поверхнею, лежав великий уламок корабля. "Великі частини тикової палуби все ще там", – сказав Мортимер.

Він також побачив багато глиняного посуду з емблемами Королівського флоту. "Це захоплююче, – каже Мортимер. – Можна зазирнути всередину через ілюмінатори. Ви бачите кімнати з чашками, мисками і тарілками на підлозі. Це капсула часу".

Очікується, що уламки будуть офіційно ідентифіковані Королівським військово-морським флотом протягом найближчих тижнів.

Нагадаємо, у 2019 році у Норвегії знайшли тисячолітній корабель епохи вікінгів.