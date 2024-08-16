В Северном море нашли британский военный корабль времен Первой мировой

Шотландская команда по поиску затонувших судов времен Первой мировой войны нашла в Северном море обломки британского военного корабля, который более века считался пропавшим без вести.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

HMS Hawke был поражен торпедой с немецкой подводной лодки 15 октября 1914 года с 594 людьми на борту и затонул за восемь минут. Только 70 членов экипажа 118-метрового крейсера пережили атаку.

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Водолаз Стив Мортимер из исследовательской группы Lost in Waters Deep рассказал, как он и его коллеги занимались этим исследованием. Первым источником стал бортовой журнал командира немецкой подводной лодки U-9. Он дал представление о том, где находилась U-9, когда она выпустила свою торпеду.

Кроме того, было известно местонахождение других британских кораблей, когда они в последний раз выходили на радиосвязь с Hawke. А затем появилось сообщение с британского рыболовного судна в 1980-х годах о том, что его сети зацепились за "что-то" на морском дне в том же районе.

Именно туда группа Lost in Waters Deep отправилась на поиски в начале этой недели. Там ничего не было, но в километре от них, на глубине 110 метров под поверхностью, лежал большой обломок корабля. "Большие части тиковой палубы все еще там", – сказал Мортимер.

Он также увидел много глиняной посуды с эмблемами Королевского флота. "Это захватывающе, – говорит Мортимер, – можно заглянуть внутрь через иллюминаторы. Вы видите комнаты с чашками, мисками и тарелками на полу. Это капсула времени".

Ожидается, что обломки будут официально идентифицированы Королевским военно-морским флотом в течение ближайших недель.

Напомним, в 2019 году в Норвегии нашли тысячелетний корабль эпохи викингов.