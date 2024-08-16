Міністру оборони Литви показали Центр з навчання управління дронами в Україні

Під час візиту в Україну міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас оглянув фортифікаційні споруди та відвідав Центр з навчання управління дронами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу литовського Міністерства оборони.

Під час візиту міністра до Центру з навчання управління дронами українці продемонстрували дрони різних типів.

"Важливо визнати, що безпілотні технології та можливості є необхідною умовою для сучасних збройних сил. Ми не можемо залишатися позаду, ми повинні бути на передовій технологічної трансформації і змін у веденні війни", – сказав Кащюнас.

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Кілька днів тому під Києвом відбулися повторні випробування бойових безпілотників литовського виробництва в прифронтових умовах.

Ці випробування були організовані для того, щоб Україна могла обрати продукцію, яка найкраще відповідає потребам українських військових.

П'ять литовських виробників бойових безпілотників успішно завершили випробування і будуть запрошені до подання остаточних пропозицій та укладення контрактів на виробництво безпілотників.

Передбачається надати Україні безпілотники литовських виробників на суму 5 млн євро, а також закупити таку ж техніку для Збройних сил Литви.

Напередодні Міноборони Литви прозвітувало про відправлення в Україну чергової партії військової допомоги.