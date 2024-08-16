Министру обороны Литвы показали Центр по обучению управлению дронами в Украине

Во время визита в Украину министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас осмотрел фортификационные сооружения и посетил Центр по обучению управлению дронами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу литовского Министерства обороны.

Во время визита министра в Центр по обучению управлению дронами украинцы продемонстрировали дроны различных типов.

"Важно признать, что беспилотные технологии и возможности являются необходимым условием для современных вооруженных сил. Мы не можем оставаться позади, мы должны быть на передовой технологической трансформации и изменений в ведении войны", – сказал Кащюнас.

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Несколько дней назад под Киевом состоялись повторные испытания боевых беспилотников литовского производства в прифронтовых условиях.

Эти испытания были организованы для того, чтобы Украина могла выбрать продукцию, которая лучше всего соответствует потребностям украинских военных.

Пять литовских производителей боевых беспилотников успешно завершили испытания и будут приглашены к представлению окончательных предложений и заключению контрактов на производство беспилотников.

Предполагается предоставить Украине беспилотники литовских производителей на сумму 5 млн евро, а также закупить такую же технику для Вооруженных сил Литвы.

Накануне Минобороны Литвы отчиталось об отправке в Украину очередной партии военной помощи.