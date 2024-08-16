Министру обороны Литвы показали Центр по обучению управлению дронами в Украине
Новости — Пятница, 16 августа 2024, 15:38 —
Во время визита в Украину министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас осмотрел фортификационные сооружения и посетил Центр по обучению управлению дронами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу литовского Министерства обороны.
Во время визита министра в Центр по обучению управлению дронами украинцы продемонстрировали дроны различных типов.
"Важно признать, что беспилотные технологии и возможности являются необходимым условием для современных вооруженных сил. Мы не можем оставаться позади, мы должны быть на передовой технологической трансформации и изменений в ведении войны", – сказал Кащюнас.
Несколько дней назад под Киевом состоялись повторные испытания боевых беспилотников литовского производства в прифронтовых условиях.
Эти испытания были организованы для того, чтобы Украина могла выбрать продукцию, которая лучше всего соответствует потребностям украинских военных.
Пять литовских производителей боевых беспилотников успешно завершили испытания и будут приглашены к представлению окончательных предложений и заключению контрактов на производство беспилотников.
Предполагается предоставить Украине беспилотники литовских производителей на сумму 5 млн евро, а также закупить такую же технику для Вооруженных сил Литвы.
Накануне Минобороны Литвы отчиталось об отправке в Украину очередной партии военной помощи.