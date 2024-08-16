У Туреччині почубились депутати під час обговорення долі ув’язненого опозиціонера

Дискусія у Великих національних зборах Туреччини, які зібрались на позачергову сесію 16 серпня через невизначену долю ув’язненого опозиційного депутата, переросла в сутичку й бійку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Turkish Minute.

Під час сесії депутат від партії влади – Партії справедливості та розвитку (ПСР) – Алпай Озалан напав на Ахмета Шика, депутата від опозиційної Робітничої партії Туреччини (ТІП), коли той виступав з промовою, критикуючи турецьку владу.

На відео, яке поширюється в соцмережах, видно, як Озалан б'є Шика, коли той стоїть за трибуною, і як Шик падає на землю, а інші депутати поспішають втрутитися. Потім між депутатами починається бійка.

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Alpay Özalan önce yumruk attı sonra kavgayı izledi pic.twitter.com/gmMJAozlaq – duvaR (@gazeteduvar) August 16, 2024

У результаті сутички поранення отримали Гюлістан Кочігіт, депутат від прокурдської Партії рівності і демократії народів (ПНД), і Окан Конуралп, представник головної опозиційної Республіканської народної партії (РНП).

Після бійки парламент оголосив перерву, а опозиційні сили засудили напад на Шика.

Позачергова сесія парламенту була скликана для розгляду питання про депутатський статус політика від Робітничої партії Туреччини Джана Аталая. Його засудили до 18 років ув’язнення за участь в антиурядових протестах у 2013 році.

Попри ув’язнення, Аталай зміг обратись до турецького парламенту на виборах минулого року. Тим не менш, Верховний суд Туреччини підтвердив вирок Аталаю, а також постановив позбавити його депутатського мандата.

На початку серпня турецький Конституційний суд оголосив позбавлення опозиціонера мандата недійсним. Але Верховний суд відмовився виконувати це рішення, що призвело до судової кризи.

Нагадаємо, понад половина громадян Туреччини вважає, що в країні слід провести дострокові вибори.