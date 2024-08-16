В Турции при обсуждении судьбы заключенного оппозиционера подрались депутаты

Дискуссия в Великом национальном собрании Турции, которое собралось на внеочередную сессию 16 августа из-за неопределенной судьбы заключенного оппозиционного депутата, переросла в потасовку и драку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Turkish Minute.

Во время сессии депутат от партии власти – Партии справедливости и развития (ПСР) – Алпай Озалан напал на Ахмета Шика, депутата от оппозиционной Рабочей партии Турции (ТИП), когда тот выступал с речью, критикуя турецкую власть.

На видео, которое распространяется в соцсетях, видно, как Озалан бьет Шика, когда тот стоит за трибуной, и как Шик падает на землю, а другие депутаты спешат вмешаться. Затем между депутатами начинается драка.

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Alpay Özalan önce yumruk attı sonra kavgayı izledi pic.twitter.com/gmMJAozlaq – duvaR (@gazeteduvar) August 16, 2024

В результате столкновения ранения получили Гюлистан Кочигит, депутат от прокурдской Партии равенства и демократии народов (ПНД), и Окан Конуралп, представитель главной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП).

После драки парламент объявил перерыв, а оппозиционные силы осудили нападение на Шика.

Внеочередная сессия парламента была созвана для рассмотрения вопроса о депутатском статусе политика от Рабочей партии Турции Джана Аталая. Его приговорили к 18 годам заключения за участие в антиправительственных протестах в 2013 году.

Несмотря на заключение, Аталай смог избраться в турецкий парламент на выборах в прошлом году. Тем не менее, Верховный суд Турции подтвердил приговор Аталаю, а также постановил лишить его депутатского мандата.

В начале августа турецкий Конституционный суд объявил лишение оппозиционера мандата недействительным. Но Верховный суд отказался выполнять это решение, что привело к судебному кризису.

Напомним, более половины граждан Турции считает, что в стране следует провести досрочные выборы.