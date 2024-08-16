До Конституційного суду Грузії подали новий позов проти закону про "іноагентів"

В Грузії журналісти-розслідувачі подали до Конституційного суду позов проти закону про "іноагентів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Online".

Автори позову вважають, що закон серйозно завадить їхній роботі. Поряд із побоюваннями втрати фінансування західних донорів, закон зневажає право на нерозголошення джерел інформації, вважають журналісти.

"Ми вимагаємо, щоб анулювали низку статей цього "російського закону", однак поки Конституційний суд ухвалить остаточне рішення у цій справі, ми вимагаємо, щоб було зупинено дію цілої низки статей із нього", – сказав один із позивачів, редактор сайту Mtisambebi.ge Гела Мтівлішвілі.

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Цей позов став уже четвертим за рахунком, поданим до Конституційного суду щодо закону про "іноагентів".

Минулого місяця з трьома окремими позовами до КС звернулися опозиційні депутати парламенту Грузії, президентка Саломе Зурабішвілі та понад сотня грузинських неурядових організацій.