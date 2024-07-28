Грузинська опозиція оскаржує в Конституційному суді закон про "іноагентів"

Група опозиційних депутатів парламенту Грузії в неділю, 28 липня, скерує до Конституційного суду позов проти скандального закону "про прозорість іноземного впливу", відомого як закон про "іноагентів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SOVA.news.

Позов планують подати голова партії "Єдиний національний рух" Тіна Бокучава та лідерка партії "Єдність – Національний рух" Тамар Кордзая. Його підтримали 32 опозиційні депутати.

Опозиція наполягає на тому, що спірний закон порушує статтю 72 Конституції Грузії, яка наказує державним органам твердо дотримуватися євроатлантичного курсу.

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Крім того, схожий позов до Конституційного суду Грузії вже подали президентка Саломе Зурабішвілі та неурядовий сектор.

Після ухвалення скандального закону у травні в ЄС заявили про призупинення вступу Грузії та замороження 30 млн євро на підтримку оборонного сектора країни.

США оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner. Крім того, вперше з 2008 року рішення саміту НАТО не згадало про вступ Грузії.