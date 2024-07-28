Грузинська опозиція оскаржує в Конституційному суді закон про "іноагентів"
Група опозиційних депутатів парламенту Грузії в неділю, 28 липня, скерує до Конституційного суду позов проти скандального закону "про прозорість іноземного впливу", відомого як закон про "іноагентів".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SOVA.news.
Позов планують подати голова партії "Єдиний національний рух" Тіна Бокучава та лідерка партії "Єдність – Національний рух" Тамар Кордзая. Його підтримали 32 опозиційні депутати.
Опозиція наполягає на тому, що спірний закон порушує статтю 72 Конституції Грузії, яка наказує державним органам твердо дотримуватися євроатлантичного курсу.
Крім того, схожий позов до Конституційного суду Грузії вже подали президентка Саломе Зурабішвілі та неурядовий сектор.
Після ухвалення скандального закону у травні в ЄС заявили про призупинення вступу Грузії та замороження 30 млн євро на підтримку оборонного сектора країни.
США оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner. Крім того, вперше з 2008 року рішення саміту НАТО не згадало про вступ Грузії.