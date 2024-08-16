В Конституционный суд Грузии подали новый иск против закона об "иноагентах"

В Грузии журналисты-расследователи подали в Конституционный суд иск против закона об "иноагентах".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Авторы иска считают, что закон серьезно помешает их работе. Наряду с опасениями потери финансирования западных доноров, закон попирает право на неразглашение источников информации, считают журналисты.

"Мы требуем, чтобы аннулировали ряд статей этого "российского закона", однако пока Конституционный суд примет окончательное решение по этому делу, мы требуем, чтобы было остановлено действие целого ряда статей из него", – сказал один из истцов, редактор сайта Mtisambebi.ge Гела Мтивлишвили.

Реклама:

Этот иск стал уже четвертым по счету, поданным в Конституционный суд по поводу закона об "иноагентах".

В прошлом месяце с тремя отдельными исками в КС обратились оппозиционные депутаты парламента Грузии, президент Саломе Зурабишвили и более сотни грузинских неправительственных организаций.