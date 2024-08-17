Імміграція стала найбільшою проблемою для британців вперше з 2016 року

Імміграція очолила список питань, які британці вважають найбільш важливими вперше з 2016 року – коли Британія проголосувала за вихід з Європейського Союзу – після заворушень цього місяця, спрямованих проти мусульман і мігрантів.

Про це повідомила в п'ятницю соціологічна компанія Ipsos, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Трохи більше третини британців (34%) назвали імміграцію найбільшою проблемою, випередивши охорону здоров'я (30%), економіку (29%), злочинність (25%) та інфляцію (20%)/

Для 11% опитаних головною проблемою були расові відносини.

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Чиста міграція до Британії – різниця між людьми, які переїжджають до країни, і тими, хто виїжджає – досягла рекордного рівня у 2022 році – 764 000. Наступного року вона дещо знизилася до 685 000.

Занепокоєння громадськості щодо імміграції зросло після заворушень у багатьох містах цього місяця, коли антиімміграційні демонстранти нападали на готелі, де проживають шукачі притулку, і мечеті, зазначають автори опитування.

"Вплив нещодавніх заворушень по всій Великій Британії чітко простежується в даних цього місяця... рівень занепокоєння щодо злочинності та расових відносин також зріс до максимумів", – сказав дослідник Ipsos Майк Клеменс.

Заворушення вщухли після того, як деякі учасники були заарештовані, а злочинці швидко потрапили до в'язниці. Багато людей також взяли участь в антирасистських мітингах.

Опитування Ipsos віддзеркалює інше опитування, оприлюднене YouGov минулого тижня, яке також показало, що імміграція очолила список найважливіших національних проблем вперше з 2016 року, коли занепокоєння з приводу імміграції стало головним чинником голосування за вихід Британії з Європейського Союзу того року.

Ipsos опитав 1010 дорослих з 7 по 13 серпня, а YouGov – 2163 дорослих з 5 по 6 серпня.

Наприкінці липня 17-річний підліток напав із ножем на дітей і дорослих у місті Саутпорт на північному заході Англії, в результаті загинули троє дівчат.

Дезінформація про особу нападника підживила масові антиіммігрантські протести по всій Британії.

З минулого тижня, коли британська влада запровадила екстрені заходи, а поліція посилила присутність. випадків заворушень стало менше. Деяким учасникам заворушень уже оголосили вироки.