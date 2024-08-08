У Британії провели перший суд у прямому ефірі над учасниками насильницьких протестів

У місті Ліверпуль засудили двох учасників заворушень, які охопили десятки міст Великої Британії після убивства трьох дівчат на північному заході Англії, під час судового процесу, який транслювали в прямому ефірі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Суддя визнав 43-річного Джона О'Меллі винним у заворушеннях із застосуванням насильства, які відбулись 29 липня біля мечеті в Саутпорті, та засудив до 32 місяців ув’язнення.

Разом із ним засудили до такого ж терміну 69-річного зварювальника на пенсії Вільяма Нельсона Моргана, який визнав участь у заворушеннях у Ліверпулі ввечері в суботу, 3 серпня, та володінні холодною зброєю.

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Це був перший судовий процес над учасниками заворушень, що охопили Британію після трагедії в Саутпорті, який транслювали в прямому ефірі – така можливість з’явилась кілька років тому.

Після оголошення вироку прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що він "надіслав дуже потужний сигнал", а також оголосив про засідання ще однієї групи COBRA за участю урядовців та правоохоронців, щоб розробити плани на найближчі дні.

Напередодні тисячі протестувальників вийшли на вулиці по всій Великій Британії після повідомлень про те, що поліція очікує на ультраправі демонстрації в більш ніж 100 місцях.

Нагадаємо, хвиля заворушень почалася після резонансного нападу з ножем на танцювальний клас в Саутпорті поблизу Ліверпуля, в результаті якого троє малих дівчат загинули і ще близько 10 дітей і дорослих отримали поранення.

Безлади з антиіммігрантськими гаслами спровокували неправдиві чутки про те, що нападник-підліток нібито нещодавно прибув у країну як шукач притулку і є мусульманином. Розкриття особи хлопця, який насправді родом з Руанди і народився у Британії, не допомогло заспокоїти ситуацію.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.