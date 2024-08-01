У Британії висунули звинувачення підозрюваному у резонансному вбивстві дітей 

У Британії офіційно висунули звинувачення 17-річному юнаку, якого підозрюють у скоєнні нападу з ножем на учасників дитячого майстер-класу в Англії, внаслідок чого загинули троє дівчаток, ще близько десятка людей були поранені.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

17-річному підозрюваному офіційно висунули звинувачення у потрійному вбивстві, десять звинувачень у замаху на вбивство та звинувачення у носінні ножа. Вранці у четвер він постане перед Магістратським судом Ліверпуля.

Підтверджують, що юнак проживав у селі неподалік міста Саутпорт, де стався напад. Народився підозрюваний у Кардіффі.

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Прокурори нагадали, що процес ще триває і звинувачуваний має право на справедливий та неупереджений судовий розгляд.

Нагадаємо, у понеділок 17-річний нападник увірвався на захід в Англії у танцювальній школі, присвячений Тейлор Свіфт, й убив трьох малих дівчат. Ще восьмеро дітей отримали поранення, з них п’ятеро у критичному стані. У тяжкому стані також двоє дорослих.

Ця подія збурила країну і спровокувала жорсткі протести, лише за першу ніч постраждали близько 40 правоохоронців. Заворушення сталися після того, як у соціальних мережах була поширена неправдива інформація про те, що підозрюваний був радикальним ісламістським мігрантом.

У ніч на четвер заворушення повторилися, у центрі Лондона затримали понад 100 людей.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у зв’язку з цими подіями планує зустріч з вищим керівництвом поліції.