Німецький посол у Москві: Росія не готова до переговорів з Україною

Посол Німеччини в Москві Александер Граф Ламбсдорф заявив, що Росія наразі не готова до мирних переговорів з Україною.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Bonner General-Anzeiger, передає "Європейська правда" з посиланням на dpa.

"На даний момент російська сторона не демонструє жодної готовності до переговорів, але наполягає на перебільшених передумовах", – пояснив Ламбсдорф.

Коли правитель РФ Владімір Путін заявляє, що готовий вести переговори з Україною лише за умови повного виведення нею військ з усіх територій, які, на його думку, Росія вже анексувала, включаючи ті частини, які Росія не контролює у військовому відношенні, "то зрозуміло, що за цим не стоїть ніякої серйозності", додав Ламбсдорф, який працює послом у Москві вже близько року.

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Робота німецького посольства в Москві спрямована на те, щоб бути присутнім, щоб мати можливість вжити заходів, якщо ставлення Москви зміниться, додав він.

"Тому що одного дня Росія також повинна усвідомити, що вона досягає набагато менше цією війною, ніж мала намір зробити на початку, що вона завдає собі серйозної шкоди на міжнародному рівні, і що її економіка повністю перегріта і не буде стійкою", – заявив посол.

Він додав, що нинішнє просування сухопутних військ України в російський регіон Курська змусило Росію нервувати. Для прикордонних військ, спецслужб, військових, сил цивільної оборони, а також населення стало неприємною несподіванкою те, що українські війська змогли досягти успіху в таких діях.

Нагадаємо, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, коментуючи події у Курській області, заявив, що розв'язана РФ війна проти України "певною мірою повернулася до себе додому".

Українська операція у Курській області отримала позитивну оцінку німецького генерал-майора Крістіана Фройдинга, який очолює координаційний центр із питань України в німецькому Міноборони.