Посол Германии в Москве Александер Граф Ламбсдорф заявил, что Россия пока не готова к мирным переговорам с Украиной.

Об этом он сказал в интервью газете Bonner General-Anzeiger, передает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

"На данный момент российская сторона не демонстрирует никакой готовности к переговорам, но настаивает на преувеличенных предпосылках", – пояснил Ламбсдорф.

Когда правитель РФ Владимир Путин заявляет, что готов вести переговоры с Украиной только при условии полного вывода ею войск со всех территорий, которые, по его мнению, Россия уже аннексировала, включая те части, которые Россия не контролирует в военном отношении, "то понятно, что за этим не стоит никакой серьезности", добавил Ламбсдорф, который работает послом в Москве уже около года.

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Работа немецкого посольства в Москве направлена на то, чтобы присутствовать, чтобы иметь возможность принять меры, если отношение Москвы изменится, добавил он.

"Потому что однажды Россия также должна осознать, что она достигает гораздо меньше этой войной, чем намеревалась сделать в начале, что она наносит себе серьезный ущерб на международном уровне, и что ее экономика полностью перегрета и не будет устойчивой", – заявил посол.

Он добавил, что нынешнее продвижение сухопутных войск Украины в российский регион Курска заставило Россию нервничать. Для пограничных войск, спецслужб, военных, сил гражданской обороны, а также населения стало неприятной неожиданностью то, что украинские войска смогли достичь успеха в таких действиях.

Напомним, министр обороны Латвии Андрис Спрудс, комментируя события в Курской области, заявил, что развязанная РФ война против Украины "в определенной степени вернулась к себе домой".

Украинская операция в Курской области получила положительную оценку немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга, который возглавляет координационный центр по вопросам Украины в немецком Минобороны.