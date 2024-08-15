Німецький генерал розповів про успіхи українського наступу на Курщині

Німецький генерал-майор Крістіан Фройдинг, який очолює ситуаційний центр із питань Україні при Міністерстві оборони Німеччини, відзначив рішення українських сил розпочати наступ на прикордонну територію Росії.

Його заяву цитує агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".

Фройдинг після кількаденного візиту до України сказав, що "повністю розуміє" рішення українців почати наступ на Курську область Росії.

"Скрізь, де військовий керівник має можливість взяти на себе ініціативу, він повинен нею скористатися. За моїми враженнями і розмовами, українці добре розуміють, на який ризик вони йдуть, але в разі успішного проведення цієї операції може бути значний імпульс", – додав він.

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За оцінками генерал-майора Бундесверу, Україна залучила чотири бригади (від 4000 до 6000 військовослужбовців) для наступальної операції, з української території їх підтримують від 2000 до 4000 солдатів – шляхом логістики й протиповітряної оборони.

"Глибина захопленої території становить близько 30 кілометрів, ширина – близько 65 кілометрів. Ми оцінюємо загальну територію, на якій діють українські сили – не контролюють, а саме діють – приблизно в 1000 квадратних кілометрів. Це цікаво, тому що це приблизно та територія, яку українські війська втратили на користь російських з початку року", – відзначив Фройдинг.

Він додав, що Росія намагалась протистояти українській атаці за допомогою піхоти, бронетехніки і спецназу, а також масованих артилерійських та авіаударів, "однак це поки що не принесло успіху".

Генерал оцінює, що Україна взяла в полон "велику тризначну, якщо не чотиризначну кількість військовополонених" росіян.

Серед цілей операції на Курщині, вважає Фройдинг, може бути полегшення російського тиску на лінії фронту в Україні, психологічний ефект, "якщо війна буде перенесена вглиб Росії", та можливе використання захопленої території для переговорів.

Президент США Джо Байден у своїх перших коментарях щодо наступу України у Курській області назвав операцію "реальною дилемою" для лідера Кремля Владіміра Путіна.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після розмови із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області заявив, що ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу.