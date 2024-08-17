В Австрії сильні зливи призвели до зсувів на дорогах і підтоплень

В Австрії після буревію з сильним дощем, що пройшов у п'ятницю ввечері в деяких тирольських районах Ландек та Інсбрук-Ланд виникли підтоплення і зсуви ґрунту, довелося закрити федеральну дорогу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kleine Zeitung.

У п'ятницю ввечері бурі з проливними дощами спричинили зсуви на дорогах і локальні підтоплення в деяких районах Ландека та Інсбрук-Ланду.

фото APA

Особливо постраждав Санкт-Антон-ам-Арльберг (район Ландек), де затопило кілька вулиць у центрі міста. Селевий потік зійшов на федеральну дорогу Арльберг (B 197), яку довелося тимчасово закрити з боку Тіролю.

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Роботи з ліквідації наслідків стихії розпочалися в суботу вранці. Було задіяно 350 пожежників, гірських рятувальників і співробітників Червоного Хреста, повідомив агентству APA Пітер Молл з місцевої кризової команди.

Основним завданням було відкачати воду з підвалів і гаражів, а також очистити від сміття відстійники. Останнє було особливо важливим, оскільки на ці вихідні прогнозувалися дощі. Очікується, що роботи з очищення займуть щонайменше суботу.

За словами Молла, є "26 аварійних ділянок", з якими потрібно впоратися. Вони були перевірені вночі і зараз над ними працюють безперервно.

Раніше цього тижня у французькому місті Ніцца удар блискавки спричинив розрив повітряної лінії електропередач, що призвело до перерви в електропостачанні трамвайної мережі.