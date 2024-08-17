В Австрии сильные ливни привели к оползням на дорогах и подтоплениям

В Австрии после урагана с сильным дождем, прошедшего в пятницу вечером в некоторых тирольских районах Ландек и Инсбрук-Ланд возникли подтопления и оползни, пришлось закрыть федеральную дорогу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kleine Zeitung.

В пятницу вечером бури с проливными дождями вызвали оползни на дорогах и локальные подтопления в некоторых районах Ландека и Инсбрук-Ланда.

APA

Особенно пострадал Санкт-Антон-ам-Арльберг (район Ландек), где затопило несколько улиц в центре города. Селевой поток сошел на федеральную дорогу Арльберг (B 197), которую пришлось временно закрыть со стороны Тироля.

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Работы по ликвидации последствий стихии начались в субботу утром. Было задействовано 350 пожарных, горных спасателей и сотрудников Красного Креста, сообщил агентству APA Питер Молл из местной кризисной команды.

Основной задачей было откачать воду из подвалов и гаражей, а также очистить от мусора отстойники. Последнее было особенно важным, поскольку на эти выходные прогнозировались дожди. Ожидается, что работы по очистке займут как минимум субботу.

По словам Молла, есть "26 аварийных участков", с которыми нужно справиться. Они были проверены ночью и сейчас над ними работают непрерывно.

Ранее на этой неделе во французском городе Ницца удар молнии вызвал разрыв воздушной линии электропередач, что привело к перерыву в электроснабжении трамвайной сети.