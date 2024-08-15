У французькій Ніцці удар блискавки спричинив перебої в русі трамваїв

У французькому місті Ніцца удар блискавки спричинив розрив повітряної лінії електропередач, що призвело до перерви в електропостачанні трамвайної мережі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

У той час як департаменти Приморські Альпи, Вар і Верхня Корсика перебувають у стані помаранчевої тривоги через шторми, що вразили регіон, у Ніцці блискавка вдарила в місто, спричинивши пошкодження трамвайної мережі.

Гаель Нофрі, віцепрезидент агломерації Ніцци-Лазурний берег і президент Régie lignes d'Azur, попереджає, що лінія 1 працює "частково між Саппією і Массеною". Причиною є "блискавка, яка спричинила обрив повітряної контактної лінії".

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"На лініях 2 і 3 блискавка спричинила втрату електроенергії, обслуговування буде відновлено", – також повідомив Гаель Нофрі.

Під час цього епізоду негоди місто Ніцца вжило низку заходів, таких як закриття парків і доступу до пляжів, щоб впоратися з буревіями і зливами. Місто Антіб наслідувало приклад Ніцци, також закривши доступ до парків і садів.

Залізнична компанія SNCF також повідомила, що рух між Марселем і Ніццою буде перервано щонайменше до полудня четверга, 15 серпня.

Нагадаємо, дев'ять осіб отримали поранення, двоє з них – серйозні, після того як їхній вітрильник розбився об скелі на узбережжі острова Форментера, через сильний шторм, що накрив східну Іспанію.

А у Німеччині на горі Цугшпітце – найвищій на території країни – від удару блискавки наприкінці липня загинув 18-річний юнак.