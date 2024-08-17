Естонія хоче налагодити виробництво боєприпасів вже на початку наступного року

В Естонії у військовому містечку Емарі не пізніше початку 2025 року планується розпочати виробництво боєприпасів.

Про це повідомив міністр оборони Ханно Пеквкур, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"У сьогоднішній ситуації з безпекою необхідно якомога швидше почати виробництво боєприпасів в Естонії", – заявив Певкур.

Міністр додав, що поки в Естонії немає оборонного промислового парку, необхідно шукати інші способи прискорити виробництво боєприпасів.

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За його словами, одним із варіантів було надати на тендерній основі тому чи іншому підприємству можливість розпочати таке виробництво в Емарі.

"Там для цього є інфраструктура з відповідними вимогами до безпеки та надійності", – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Найближчим часом Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) організує тендер, переможець якого на три роки отримає у військовому містечку Емарі територію площею близько 8900 квадратних метрів із сімома складськими приміщеннями. Об'єкт має використовуватися для виробництва боєприпасів і вибухових речовин.

Нова коаліція в Естонії раніше запропонувала підвищити податок на додану вартість, податок на прибуток та акцизи на алкоголь, тютюн і бензин – зокрема для того, щоб втілити цілі з витрат на оборону.

Естонський командувач сил оборони генерал Мартін Херем раніше закликав протягом наступних двох років збільшити оборонні витрати до 5% ВВП, насамперед для закупівлі достатньої кількості боєприпасів.