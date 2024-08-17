Естонія хоче налагодити виробництво боєприпасів вже на початку наступного року
В Естонії у військовому містечку Емарі не пізніше початку 2025 року планується розпочати виробництво боєприпасів.
Про це повідомив міністр оборони Ханно Пеквкур, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.
"У сьогоднішній ситуації з безпекою необхідно якомога швидше почати виробництво боєприпасів в Естонії", – заявив Певкур.
Міністр додав, що поки в Естонії немає оборонного промислового парку, необхідно шукати інші способи прискорити виробництво боєприпасів.
За його словами, одним із варіантів було надати на тендерній основі тому чи іншому підприємству можливість розпочати таке виробництво в Емарі.
"Там для цього є інфраструктура з відповідними вимогами до безпеки та надійності", – сказав міністр оборони Ханно Певкур.
Найближчим часом Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) організує тендер, переможець якого на три роки отримає у військовому містечку Емарі територію площею близько 8900 квадратних метрів із сімома складськими приміщеннями. Об'єкт має використовуватися для виробництва боєприпасів і вибухових речовин.
Нова коаліція в Естонії раніше запропонувала підвищити податок на додану вартість, податок на прибуток та акцизи на алкоголь, тютюн і бензин – зокрема для того, щоб втілити цілі з витрат на оборону.
Естонський командувач сил оборони генерал Мартін Херем раніше закликав протягом наступних двох років збільшити оборонні витрати до 5% ВВП, насамперед для закупівлі достатньої кількості боєприпасів.